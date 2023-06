Ana Casebre: “Vai reinar o espírito de alegria, entusiasmo e o dinamismo” nas Festas da Cidade

As Festas da Cidade regressam 17 a 25 de junho com a promessa de “reinar o espírito de alegria, entusiasmo e dinamismo, próprio também do movimento associativo do concelho. São épocas bastante importantes para todos”, diz Ana Casebre.

A vereadora tem as “melhores expectativas para as festas deste ano. São as melhores possíveis, vamos ter nove dias de muita animação e convívio, com a habitual promoção gastronómica e cultural.”

Ao Jornal O ALMEIRINENSE, a responsável pelas festas sublinha que “a nível dos artistas que vão atuar no palco principal, este ano vamos ter como cabeça de cartaz o Ivandro. Teremos também outros artistas portugueses de grande qualidade como Jorge Guerreiro, Augusto Canário, entre outros. Para além destes, teremos também artistas/grupos do concelho, como Diogo Carapinha e os Five Vox, bem como o habitual concerto da Banda Marcial de Almeirim.”

Mas as festas tem também tasquinhas e ainda “a salientar também o lançamento do Dia do Fernão Pires no dia em que se celebra a elevação de Almeirim a cidade, uma iniciativa da CVRTejo em parceria com a CMA, sendo portanto um dia reservado à promoção desta casta também nas festas da cidade.”

A propósito do consumo de bebidas, há uma novidade para as festas:

“É uma medida que andávamos a avaliar e decidimos implementar este ano com vista à redução do impacto ambiental. Julgamos ser uma medida sustentável capaz de reduzir os resíduos resultantes das festas. Estou confiante de que as pessoas vão fazer uma correta utilização do copo e deste modo contribuir para um melhor ambiente.”