Dia de Fernão Pires – um branco de Almeirim

A cidade de Almeirim celebra hoje, dia 20 de junho, o dia de Fernão Pires, uma das castas mais plantadas em Portugal.

Em parceria com a Comissão Vitivinícola do Tejo (CVR Tejo) o dia foi recheado com as mais diversas atividades entre as 12h00 e as 21h00 e promete voltar.

As lojas Rota dos Vinhos do Tejo, situadas fisicamente em Almeirim deram destaque aos monovarietais de Fernão Pires que puderam ser comprados neste dia com um desconto de 10%.

Entre as 12h00 e as 15h00, os restaurantes Febra, O Forno, O Pinheiro, O Toucinho, Tertúlia da Quinta e Zézano, em Almeirim, tiveram para degustação três vinhos brancos Campo do Tejo Fernão Pires, lançados oficialmente hoje.

Ainda no dia de hoje, entre as 18h00 e as 21h00, no Jardim da Biblioteca, núcleo principal da festa do município e onde estão as tasquinhas, pode experimentar monocastas de Fernão Pires do Tejo, que estarão ao seu dispor dando-lhe a conhecer a variada oferta, em número, e eclética em termos de estilo de vinho.

Este ano trouxe duas grandes novidades: o lançamento de um cluster de vinhos de Fernão Pires com origem nas duas margens do rio Tejo, sob a marca Campo do Tejo, endossada a cada referência pelo produtor que adira a esta iniciativa; e o Dia da Fernão Pires, assinalado a 20 de junho.