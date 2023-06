Gentes de Almeirim recebe casa por 20 anos

O dia de elevação a Almeirim a cidade é um dia especial também para As Gentes de Almeirim e porque assinou o protocolo de cedência da nova sede para os próximos 20 anos.

“Um dia especial para as Gentes de Almeirim, um marco na história da Associação”, descrevem nas redes sociais.



As Gentes de Almeirim e a Câmara Municipal de Almeirim assinaram, no dia 20 junho, o protocolo de cedência por 20 anos do espaço que servirá de sede à Associação na Rua Miguel Bombarda, na casa conhecida Casa do Hortelão das hortas del Rei.

O espaço vai ser restaurado e vai receber as Gentes de Almeirim “para desenvolvimento da sua atividade na salvaguarda, preservação e conservação do património material e imaterial do concelho de Almeirim. Sabemos que temos uma grande missão no restauro do espaço exigindo uma intervenção profunda. Contamos com o apoio da Câmara Municipal e de todos os elementos do grupo, amigos e conhecidos”, concluem.