Tenente-General Maia Pereira é o novo Comandante das Forças Terrestres

No passado dia 19 de junho, no Comando das Forças Terrestres, em Campo de Ourique, Lisboa, a Cerimónia de Tomada de Posse do novo Comandante das Forças Terrestres, Tenente-General Paulo Emanuel Maia Pereira.

O Comando das Forças Terrestres apoia o exercício do comando por parte do Chefe do Estado-Maior do Exército, tendo em vista o treino operacional, o aprontamento e a sustentação das forças e meios da componente operacional do sistema de forças.​



Maia Pereira recebeu, em setembro de 2022, o prémio Mérito e Excelência entregue pelo JORNAL O ALMEIRINENSE.