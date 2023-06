É conhecido que existe uma política de desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde que contribuí para a sua degradação, prejudicando o acesso da população a cuidados de saúde de qualidade.

É transversal a falta de médicos e enfermeiros de família, que contribuiu para o aumento do número de pessoas sem esta assistência, cerca de 1,7 milhões, que resultou, no último ano, num aumento de 29% e pouco tem sido feito para inverter esta tendência.

E a situação é grave! Apesar da recente abertura de 978 vagas, neste último concurso ficaram por ocupar 81% das vagas para Lisboa e Vale do Tejo. Tal deve-se à falta de condições de trabalho dignas e à falta de atratividade das carreiras médicas no SNS.

Estas situações também são sentidas no nosso concelho, onde em Fevereiro existia cerca de 8000 pessoas sem médico de família; utentes em lista de espera há mais de 5 anos para lhes ser atribuído um médico; elevado tempo de espera até ter consulta; ir de madrugada para a porta do Centro de Saúde para conseguir uma consulta do dia, correndo o risco de não a ter, porque essas são poucas por cada médico.

Também no HD Santarém se faz sentir este sub-investimento com a carência de recursos humanos e materiais. É necessário a contratação efetiva de profissionais em todas as especialidades e investimento em infraestruturas e equipamentos adequados, garantindo condições não só para os profissionais de saúde, como também para os seus utentes!

É urgente reverter esta situação. A CDU defende o SNS como um serviço público de qualidade, é o principal pilar de acesso da população à prestação de cuidados de saúde. A saúde não é uma mercadoria, a saúde é um direito!

Ana Rita Monteiro – CDU Almeirim