Piloto almeirinense campeão nacional de Enduro Open 2

O piloto André Sérgio, residente do concelho de Almeirim, teve o seu primeiro campeonato nacional de Enduro, nos dias 24 e 25 de junho.

No campeonato, o piloto na sua Beta RR 300 Racing, dominou os dois dias, sendo o grande vencedor tanto no Open Geral como no Open 2, tornando-se com este resultado o campeão nacional Open/Open 2.

Nas suas redes sociais, André mostra o seu contentamento em relação ao seu primeiro campeonato “o principal este ano era sem dúvida aprender como funciona o enduro e tentar me divertir, e com isto venci quase todas as corridas”.

O piloto agradeceu a toda a sua equipa, Beta Portugal, Moto Espinha e a todo o staff, e prometeu voltar para o ano.