Tanya e a dupla Leo & Leandro animam as festas de Paço dos Negros

Começa esta sexta-feira, a festa de Paço dos Negros, pela organização da associação Rancho Folclórico de Paço dos Negros.

O certame, terá início no dia 30 de junho, por volta das 20h00, com o Duo Lakota e de seguida a apresentação das Marchas populares. Pelas 22h30, sobe ao palco Tanya e a noite termina com o Duo Lakota.

No sábado, a animação começa também por volta das 20h00 com Luís Casanova, seguido de uma aula de zumba com Joana Pernas. A dupla Leo & Leandro apresenta-se a partir das 23h00. À 00h00 haverá um espetáculo de fogo de artifício e a noite continua com Luís Casanova.

As festas encerram no domingo com o festival de folclore que terá início ás 16h00 com o desfile dos grupos de folclore e logo a seguir a apresentação dos mesmos.