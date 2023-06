Festival Entre Quintas: Uma viagem musical pelos sentidos

O Festival Entre Quintas, apresenta concertos e recitais entre os dias 30 de Junho e 9 de Julho, em diferentes espaços, usufruindo de cenários naturais que unem as facetas da arte de bem receber, portuguesa, enaltecida pela música.

Os dois fins-de-semana vão acontecer entre a Quinta do Casal Branco e a Casa Cadaval, onde poderá apreciar diferentes géneros de música.

O Festival Entre Quintas, tem a parceria da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras e o seu Diretor Artístico Maestro Nikolay Lalov.

O primeiro fim-de-semana, irá ser passado na Casa Cadaval, e começa na noite de 30 de junho (sexta-feira) “Aos Ritmos Latinos com a soprano Bárbara Barradas e a Orquestra”. No sábado, pelas 17h00, irá apresentar-se o duo Violino e Piano e um noite de Jazz com Duo Fuss / Leichtfried – trompete / piano. A tarde de domingo será preenchida com Música em Língua Portuguesa com Mariana Fabião e Gonçalo Cordeiro e pelas 21h00 um recital com o EuroAsia Trio.

O segundo fim de semana, será presenciado também na Quinta Casal Branco, o duo Violino e Piano no dia 7 de julho, pelas 21h00. Na tarde do dia 8 de julho, apresentam-se António Carrilho e Passegiatt AEnsemble (flauta, alaúde e harpa), e pelas 18h30 uma conferência: “Rachmaninov: Um romântico perdido no tempo do Modernismo”. Ainda nessa noite poderá contar com o grande concerto sinfónico com orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras. O último dia, ira iniciar-se de manhã com um concerto para famílias. O Festival termina na tarde de domingo, dia 9 de julho, com um recital de piano.

Os bilhetes para este festival, encontram-se à venda no site Ticketline e nos locais dos concertos.