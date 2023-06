Pedro Ribeiro elogiado na Europa

O Party of Europe Socialists Group (PES), anunciou que líderes locais e regionais progressistas são pioneiros na criação de uma Europa inclusiva, onde todas as crianças são apoiadas no seu desenvolvimento e se beneficiam de direitos iguais, em particular aquelas provenientes de contextos desfavorecidos e famílias economicamente vulneráveis.

Um deles é o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, que defende o investimento na educação para garantir que todas as crianças beneficiam de cuidados a preços acessíveis, “é fundamental para aumentar a igualdade, já que em muitos casos as mulheres abrem mão ou pelo menos “suspendem” a carreira para cuidar dos filhos pequenos” , destacou Pedro Ribeiro ao PES, tornando assim Almeirim um exemplo inspirador, de como um pequeno município pode liderar uma mudança tão necessária e ser inspirado por ações concretas.

Para além de um investimento de cerca de 10 milhões de euros na reabilitação de todas as escolas desde o jardim-de-infância ao 3º ciclo, nos últimos sete anos, a cidade deu cada vez mais prioridade à disponibilização de lugares de creche.

“Sabemos que a Europa, e sobretudo Portugal, necessita de políticas de apoio às famílias. Apesar de ser um concelho com um registo relativamente bom face ao nacional, acreditamos que a disponibilidade deve ser de 100%”, acrescentou o presidente.

O grupo PES salienta que, segundo o último relatório da Agência dos Direitos Fundamentais, em 2022, o número de crianças em risco de pobreza na Europa, aumentou de 24,4% para 24,7%.