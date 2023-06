Suspensão de abastecimento de água nas Fazendas de Almeirim

Devido a trabalhos no subsistema de abastecimento de água das Fazendas de Almeirim, para ligação de nós à nova conduta, a Águas do Ribatejo EIM, S.A., vai suspender o abastecimento no dia 4 de julho, quarta-feira, entre as 08h00 e as 13h00.

Os locais afetados são Rua Felício Caetano Freitas, Rua Maria Cruz, Rua Amândio da Silva Pombas e Rua Luís de Camões.

No caso de notar a turvação da água ou se necessitar de qualquer esclarecimento, deve contactar os serviços Águas do Ribatejo pelo telemóvel 263 509 400 (dias úteis das 09h00 às 18h00) ou número verde e gratuito 800 20 20 40 (dias úteis entre as 18h00 e as 09h00 e sábados, domingos e feriados).