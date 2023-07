Seleção brilha com jogadores de Almeirim

A Festa Nacional do Walking Football realizou-se nos dias 1 e 2 de julho na Cidade do Futebol, em Oeiras e a Seleção Distrital de Santarém está a participar na prova e com bons resultados.

A seleção da Associação de Futebol de Santarém fez-se representar, na sua totalidade por jogadores do UVA, que criou recentemente uma equipa de Walking Football.

Jogadores: Cantarrilha, Manuel Francisco, Abreu, Rola, António Manuel, Maria Joāo Xavier, Sandra Isabelinha, Leonor Félix , Duarte, Agostinho e Eduardo Cabeço.



Resultados até ao momento

Jogo 1: Ass. Santarém 10- Viana do Castelo 2

Jogo 2: Assoc. Santarém 21- Viseu 1

Este evento é organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, que contou com a participação de24 equipas entre as quais, 22 Associações Regionais mais as equipas da FPF e Sindicato dos Jogadores.



O evento serve para incentivar a prática desportiva sénior, a integração e o convívio desportivo em prol de uma vida mais ativa e saudável.