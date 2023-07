Almeirim volta a ser a capital nacional do ciclismo de formação

A cidade de Almeirim volta a acolher o Encontro Nacional de Escolas – Festival de Ciclismo Jovem no próximo fim de semana, 8 e 9 de julho, no Parque da Zona Norte. O evento traz à cidade centenas de jovens ciclistas para um evento que promove não só a aprendizagem e o convívio entre os jovens ciclistas, mas também a competição entre si. A iniciativa é vista como a festa do ciclismo jovem a nível nacional.

Os dois dias de competição, sempre marcados pela alegria e pela diversão, trazem a Almeirim ciclistas de todo o país, das categorias de Pupilos/Benjamins, Iniciados, Infantis e Juvenis, acompanhados pelos responsáveis das respetivas escolas e familiares.

O Encontro Nacional de Escolas – Festival Ciclismo Jovem proporciona aos escalões mais jovens um evento repleto de animação e a possibilidade de participarem em diversas atividades nas vertentes de estrada e BTT.

O sábado arranca com provas de destreza e contrarrelógio, tanto na estrada como no BTT, e prossegue no domingo, com provas de destreza e provas em linha também nas duas vertentes.

Inserido na Encontro Nacional de Escolas, a Câmara Municipal de Almeirim promove, pela segunda vez, uma iniciativa com bicicletas sem pedais (balance bikes), destinadas a crianças entre os 3 e os 6 anos de idade. Além desta atividade, haverá ainda uma atividade para não federados entre os 6 e os 10 anos.

O evento é promovido pela Federação Portuguesa de Ciclismo, em parceria com a Associação 20kms de Almeirim e a Câmara Municipal de Almeirim.