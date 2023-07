O grupo motard “As Velhinhas”, de Foros de Benfica, está a organizar o 2º encontro nacional de “A” a “Z”, nos dias 28 e 29 de julho.

Poderá contar, nesse fim de semana, com muitas atividades entre elas a benção das motas, procissão das velas, atuações do DJ CMYKE, do grupo Rockalady e do grupo Prova de Fogo, passeio pela freguesia, stands, banhos e até uma zona de acampamento.

O tema são os anos 80 e a entrada é livre.