“Espero que seja o ano dele”. Afirma Ugarte sobre Daniel Bragança

Ugarte falou esta quarta-feira no Aeroporto de Lisboa em exclusivo ao Jornal Record e deixou muitos elogios a Daniel Bragança.



O novo jogador do PSG diz que o jogador ribatejano é dos que lhe vai deixar mais saudades e espera ainda que 2023/2024 seja um ano em grande para o médio do concelho.

Quais são os companheiros de que vai sentir mais falta? “Primeiro o Seba (Coates)… Foi sempre muito importante. Quando cheguei, ele foi muito importante fora e dentro do futebol. Também tenho boa relação com Franco Israel, mas com todos os outros. Matheus Reis, Daniel Bragança, Pote… Espero que essa ligação fique para sempre”.

Bragança pode fazer esquecer Ugarte? “Somos jogadores diferentes. Espero que seja o ano dele, tem muita qualidade. Gosto muito de o ver jogar”.