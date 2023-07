Festival de Folclore traz dois grupos portugueses e um espanhol a Benfica do Ribatejo

O Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo promove, em parceria com a Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, o seu Festival de Folclore no próximo dia 15 de julho, no recinto das festas.

A iniciativa traz a Benfica do Ribatejo o Grupo Folclórico de Vila Verde (Braga), o Grupo Folclórico de As Morenitas do Torrão do Lameiro (Ovar) e o Grupo Municipal de Coros y Danzas de Frigiliana (Málaga – Espanha).

O evento terá início pelas 17h30 com a receção aos grupos, pelas 18h00 decorre a cerimónia de abertura e pelas 21h30 começa o Festival com os grupos convidados e o Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo.

Este evento está integrado nas Festas de Benfica do Ribatejo que decorrem, entre 14 e 16 de julho, junto ao Pavilhão Desportivo do Alqueve – Benfica do Ribatejo.