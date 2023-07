Campus da proteção civil de Almeirim é exemplo para comitivas internacionais

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recebeu, de 28 a 30 de junho, a visita de uma delegação da Finlândia e da Letónia, pertencentes à proteção civil destes dois países.

A visita teve como objetivo conhecer as práticas que existem em Portugal, no âmbito do combate aos incêndios rurais, a nível do planeamento, organização logística e operacional, assim como a integração das suas equipas na estrutura operacional da Força Especial de Proteção Civil. A comitiva visitou também o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo, a Base de Apoio logístico da FEPC, em Almeirim.

Estes operacionais da Finlândia e da Letónia regressam a Portugal no próximo mês de agosto e permanecerão até meados de setembro. Esta experiência visa o intercâmbio, a integração, a aprendizagem mútua, o trabalho conjunto e a ajuda internacional durante a época de fogos rurais.

Nas suas redes sociais, Pedro Ribeiro, presidente da câmara municipal de Almeirim, explica a importância deste acontecimento “como Almeirim dispõe no “Campus” da maior concentração de serviços e operacionais de Portugal nesta área, somos por norma um local a visitar. Uma aposta que fizemos ao longo dos anos, que ainda não terminou, mas que vai sendo um exemplo nacional e internacional”.

Até há pouco tempo estes países não enfrentavam situações de incêndios florestais, mas as alterações climáticas têm vindo a mudar esta realidade.