Festival Sorraia Summer Fest regressa com muita música e animação

“Sorraia Summer Fest Alpiarça” está de regresso à Reserva Natural do Cavalo Sorraia durante os dias 15 a 17 de setembro de 2023.

Este evento anual promete três dias repletos de diversão e entretenimento.

O festival terá uma variedade de atrações programadas, desde espetáculos de sevilhanas a música ao vivo, provas equestres, provas de vinhos, tasquinhas com gastronomia e doçaria tradicional, entre outras atividades e animação para crianças.

Uma das novidades que promete elevar ainda mais a fasquia é a integração neste festival do “Projeto Fest Fado Ribatejo”. No dia 16 de setembro, às 21h30, os amantes do fado terão a oportunidade de apreciar o talento do fadista Vitor Miranda e de convidados especiais. A fadista Dora Maria é a anfitriã deste espetáculo emocionante, que promete tocar os corações dos presentes.

O “Sorraia Summer Fest Alpiarça” é uma tradição estabelecida e marca o encerramento das festividades de verão em Alpiarça.