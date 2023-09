Palestra sobre educação e cultura em Almeirim

O Rotary Club de Almeirim, está a promover a realização de uma palestra, na Igreja do Santíssimo, sobre o tema: Educação e Cultura, no dia 28 de setembro.

Com o apoio do Rotary Club de Santarém, esta é uma palestra enquadrada no tema rotário do mês – Educação Básica e Alfabetização – e procura contribuir para o debate da questão educativa.

O orador convidado é o Dr. Nuno Prates, museólogo, professor universitário (Universidade Autónoma de Lisboa) e conservador da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça, que irá proporcionar uma visão própria de um pedagogo que é simultaneamente um apaixonado difusor de cultura.