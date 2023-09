GNR apresenta plano de prevenção da violência no desporto

No no âmbito do Plano de Segurança “Prevenção da Violência no Desporto”, o Comando Territorial de Santarém vai realizar, a partir das 12h00 do dia 19 de setembro, uma reunião de trabalho, com várias Entidades, nas instalações da Sede do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Santarém.

O objetivo passa por prevenir e fomentar uma maior consciencialização para a necessidade de erradicar todas as formas de violência no desporto, e contribuir para um ambiente seguro nos espetáculos desportivos e nas escolas.

Durante a reunião, será apresentado o Plano Segurança “Prevenção da Violência no Desporto” da GNR em Santarém e a sua operacionalização.

No decorrer dos trabalhos haverá ainda lugar à intervenção das Entidades convidadas.