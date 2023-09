Padel: 3º Torneio Social DGF-Alumínios reúne mais de 200 atletas em Almeirim

O 3º Torneio Social DGF Alumínios redundou novamente em sucesso, ao contar com 216 atletas dos concelhos de Almeirim, Cartaxo, Santarém, Alpiarça, Coruche, Rio Maior, Tomar, Pombal, Lisboa, entre outras localidades.

Este é já considerado por muitos, o torneio com o nível mais elevado, realizado no espaço do Almeirinn Padel, na cidade de Almeirim, recheado de bom ambiente dentro e fora de campo, e com grande afluência de público ao longo de quatro dias.

Resultados:

Categoria M3

Pedro Henrique / Miguel Calisto

Fábio Pires / Ricardo Subtil

Categoria F3

Cláudia Serrano / Beatriz Corceiro

Joana Caetano / Filipa Jourdan

Categoria M4

Rafael Alturas / Diogo Maximiano

Afonso Côrte-Real / David Justino

Categoria F4

Carolina Duarte / Carla Melro

Teresa Militão / Leonor Russo

Categoria M5

Carlos Tavares / Hugo Dinis

João Matos / David Nogueira

Categoria F5

Liliana Bento / Inês Paim

Sara Silva / Eduarda Silva

Ao longo dos quatro dias, o torneio contou com a transmissão em direto da ALMEIRINENSE TV