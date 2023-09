GNR realiza acção de prevenção e combate à violência no desporto

O Comando Territorial de Santarém, realizou na terça-feira, 19 de setembro, uma reunião de trabalho, no âmbito do Plano de Segurança “Prevenção da Violência no Desporto”, com várias entidades, nas instalações da Sede do Comando Territorial.

O Plano de Segurança tem como finalidade de prevenir e fomentar uma maior consciencialização para a necessidade de erradicar a violência no desporto e assim contribuir para um ambiente seguro nos espetáculos desportivos e nas escolas.

Estiveram presentes a Associação de Futebol de Santarém, a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desposto.

No decorrer da reunião, pelas entidades presentes, foram apresentados os diversos planos, assim como enumeradas as novas alterações legislativas e as boas-práticas existentes.

Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim e Presidente da CIMLT disse que “para quem iniciou um projeto de FairPlay em 2018, estar nesta apresentação é motivo de orgulho. Sinal que mais uma vez fazia sentido fazer o que fizemos. Andámos à frente no tempo…”

Com AFSantarém