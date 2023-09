Presidente do PSD visita Adega Cooperativa de Almeirim (c/fotos)

Luís Montenegro, presidente do PSD, visitou na manhã desta quarta-feira, 20 de setembro, a Adega Cooperativa de Almeirim, no âmbito da iniciativa “Sentir Portugal”.

O presidente do maior partido da oposição visitou a Adega Cooperativa de Almeirim, onde foi recebido pelo presidente, Manuel Gabirra, que durante a visita demonstrou os processos de produção e transformação de uma das maiores adegas do país.

Luís Montenegro, acompanhado pelos deputados do PSD eleitos pelo círculo eleitoral de Santarém, João Moura, Isaura Morais e Inês Barroso, ouviu as preocupações dos dirigentes da Adega de Almeirim, que se debatem com o aumento dos custos, como por exemplo, o aumento do preço do vidro e dos fatores de produção, entre outros.

A visita do dirigente partidário vem de um compromisso, assumido pelo próprio, aquando do 40.º Congresso do PSD, que iria passar uma semana por mês nos diferentes distritos do país, e em que também previa passagens pela diáspora portuguesa, como já aconteceu em março em vários países europeus.