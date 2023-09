Empresa Informática em Almeirim comemora 20 anos

A FJMPC – Empresa Informática inaugurou as novas instalações em Almeirim no dia em que festejou o 20.º aniversário.



A festa decorreu no dia 22 de setembro, marcando duas décadas de dedicação e inovação no setor tecnológico. Fundada em setembro de 2003, a FJMPC – Empresa Informática surgiu com a missão de oferecer soluções tecnológicas de vanguarda para empresas e indivíduos, impulsionando o desenvolvimento tecnológico e económico da região. Ao longo dos anos, consolidou-se como referência no mercado, com uma abordagem centrada no cliente e na qualidade dos serviços prestados a FJMPC foi considerada PME Líder durante três anos e nos últimos anos tem sido PME Excelência.



As novas instalações da FJMPC representam um marco significativo para a empresa,

proporcionando um espaço moderno e funcional, equipado com tecnologia de ponta, para melhor servir os clientes e colaboradores. Este espaço será um centro de inovação e colaboração, onde a equipa da FJMPC continuará a criar soluções tecnológicas inovadoras e a promover a excelência no atendimento ao cliente.



A inauguração contou com a presença da direção da FJMPC, colaboradores, parceiros comerciais e representantes das autoridades locais. Durante o evento, serão destacados os principais projetos realizados ao longo dos últimos 20 anos, demonstrando o percurso de sucesso e crescimento da FJMPC – Empresa Informática.



A FJMPC – Empresa Informática agradece a todos os seus clientes, colaboradores e parceiros pelos 20 anos de confiança e apoio. Este momento representa não apenas uma conquista empresarial, mas também o compromisso contínuo de oferecer soluções tecnológicas de excelência.