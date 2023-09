“Mãe”é o novo disco da almeirinense Cristina Branco

Cristina Branco lançou, recentemente, o 18º álbum em 26 anos de carreira, ao qual deu o nome “Mãe”. O mais recente trabalho de Cristina Branco movimenta-se na solenidade que envolve o fado, na magia que se encontra quando se mergulha na música mas também na emoção que as palavras traduzem, nas respirações das suas vírgulas, na intensidade dos seus silêncios.

Para a escolha dos poemas de “Mãe”, Cristina Branco procurou a densidade poética que o fado tem que carregar, quer se tratassem de vultos incontornáveis como Fernando Pessoa ou David Mourão-Ferreira ou dos clamores femininos de Aldina Duarte, Manuela de Freitas ou Natália Correia. “Não sou história por viver, sou a história por contar”, entoa em “Folha em Branco”: as palavras podem ser de Teresinha Landeiro, que assina, ainda, “Liberdade” e “Passos Certos”, mas definem o olhar de Cristina Branco em “Mãe”.

Para apresentar “Mãe”, Cristina Branco vai subir ao palco do Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, no dia 21 de outubro, rumando ao Porto – Casa da Música, no dia 30 de Novembro e, posteriormente, ao Auditório Municipal de Lagoa, no dia 1 de Dezembro. A 2 de Fevereiro de 2024, Cristina Branco actua no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, incluída no ciclo “Há Fado no Cais”.

Somando 26 anos de carreira, 17 álbuns editados e inúmeros concertos em todo o mundo, Cristina Branco é uma incontornável embaixadora da cultura portuguesa. A sua obra é um enorme contributo para a divulgação e defesa da música, da língua e dos autores portugueses.

No seus discos, Cristina dá voz a diferentes gerações de autores como António Lobo Antunes, Maria do Rosário Pedreira, José Afonso, Manuela de Freitas, José Mário Branco, Sérgio Godinho, Pedro da Silva Martins, Mário Laginha, Teresinha Landeiro, Jorge Cruz, Francisca Cortesão, entre muitos outros.



Em 2022, Cristina Branco percorreu a Europa em mais de 50 concertos e lançou o ‘documento’ (como carinhosamente gosta de lhe chamar) ‘Amoras numa Tarde de Outono’, fruto da sua longa colaboração com o pianista João Paulo Esteves da Silva.



É no palco que tudo se conjuga. Os concertos de Cristina Branco são conhecidos pela sua intensidade emocional e habilidade técnica, a sua interpretação ao vivo transcende a experiência musical das gravações.