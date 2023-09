Equipas do concelho sem sorte na fase de grupos da Taça do Ribatejo

A primeira jornada da fase de grupos da Taça do Ribatejo fica marcada por uma derrota e dois empates das equipas do concelho de Almeirim. União de Almeirim e Paço dos Negros empataram, já o Benfica do Ribatejo saiu derrotado do primeiro encontro.

O Benfica do Ribatejo perdeu na receção ao Ortiga por 0-2, no Estádio Municipal de Almeirim. O União de Almeirim que jogou mais tarde no mesmo terreno, empatou a zero perante o Rio Maior.

O Paço dos Negros empatou por 3-3 contra o Pego. Marcaram para os pacenses Nuno Ramos, Bernardo Fernandes e o adversário Joao Elisbao marcou um autogolo que selou o empate.