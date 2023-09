Plataforma de transformação do setor agroalimentar ‘Viiafood’ investe em Almeirim

A Viiafood, uma plataforma que visa promover a transformação do setor agroalimentar, anunciou um investimento no concelho de Almeirim. O consórcio liderado pela Sonae MC e conta com a coordenação da PortugalFoods, tem um total de 120 milhões de euros para investir em vários concelhos do país, sendo Almeirim um dos escolhidos.

O objetivo desta plataforma é de impulsionar a transformação do setor alimentar português e aumentar a competitividade das empresas nacionais e representa um investimento global de cerca de 120 milhões de euros, com um incentivo aproximado de 57 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), dividindo-se entre inovação produtiva e investigação e desenvolvimento.

Ao todo, estão envolvidas 49 entidades, 29 empresas de diferentes áreas do setor alimentar e 20 entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, associações do setor e laboratórios colaborativos com competências nas áreas de I&D aplicadas à área alimentar.

O presidente do conselho de gestão da Viiafood, Marlos Silva, espera que o investimento desenvolva “mais de 300 produtos desde bebidas alcoólicas, chocolates a bolachas”.

“Olhamos sempre para uma noção de inovação de um produto sempre mais saudável, com diminuição de ingredientes mais nocivos e sempre produtos mais sustentáveis na composição e sobretudo na embalagem”, disse.

Como exemplos, Marlos Silva apontou “uma cerveja com 0% de álcool, que tem uma embalagem completamente diferente, mais sustentável no sentido da reutilização, um serviço digital de entregas rápidas, amêndoas que são mais saudáveis ou bolachas mais saudáveis e sustentáveis”.

O Viiafood, referiu, “contempla investimentos em vários concelhos do país, como Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão, Arouca, Almeirim, investimentos em unidades produtivas, fabris, de investigação, que trazem não só a inovação, o produto através de processos energeticamente mais eficientes, como o tornam o produto de uma forma geral mais sustentável”.

Este projeto prevê criar perto de 300 postos de trabalho diretos, metade deles altamente qualificados e espalhados pelo país.

A Sumol+Compal é um dos beneficiários desta plataforma, que é liderada pela Sonae MC e conta com a coordenação da PortugalFoods e tem como prazo final de execução dezembro de 2025.