Almeirim recebe Special Athletic’s

O complexo desportivo Alfredo Bento Calado recebeu, no dia 27 de setembro, o 2º Special Athletic’s com organização do CRIAL.

Num dia magnífico de sol, Almeirim recebeu uma prova desportiva extraordinária com a participação de cerca de 100 atletas em representação de 10 Centros, incluindo o CRIAL, culminada com um almoço de Sopa da Pedra, que é sempre o melhor prémio que se pode oferecer.

“Um Grande Obrigado aos Técnicos e Direções dos Centros que nos visitaram: CRIO, APPACDM, O NINHO, CRIA, CRIB, CIRE, O BOM SAMARITANO, CRIT e CERE. Um Grande Obrigado à turma de desporto do Prof. Luís Guedes da ESMA e à Associação 20 Km pelo apoio, colaboração e equipamento. À Câmara Municipal de Almeirim pelo espaço e condições. Por último um Agradecimento Especial da Direção do CRIAL ao Prof. Nuno Alves, às Terapeutas Solange Lopes e Inês Gomes e a todas as colaboradoras que contribuíram para a dignidade deste encontro”, sublinha a Direção do CRIAL.