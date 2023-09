Dojo Amicale de Benfica do Ribatejo recebe estágio da seleção Amicale

O Dojo Amicale de Benfica do Ribatejo recebeu, no passado fim de semana, um estágio da seleção Amicale, onde reinou o espírito de equipa, o companheirismo, a aprendizagem e a amizade.

O Dojo, que pertence Centro de Karaté Amicale de Almeirim, realizou o evento na Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo, onde reuniram a maioria dos atletas da Seleção Amicale Karaté de sexta-feira a domingo, para a preparação de uma época certamente intensa.

Durante o evento, o clube contou com a presença de excelentes mestres do mundo do Karaté em Portugal, tais como: Mestre Carlos Dias, Mestre Estevão Trindade e Mestre Paula Matias. Participaram ainda o Campeão Nacional de Kata, Diogo Mena, os treinadores do Departamento de Competição da Associação Amicale Karaté – Portugal Martial Arts (Mestres Paulo Jordão, Elisabete Dias, Rafael Dias e Maria Brazão), e ainda os Mestres Hélder Costa e Paulo Silva e do Psicólogo Filipe Madeira.

“Um fim de semana com muito trabalho de preparação para mais um ano de competição, mas no final o esforço foi compensado ao ver o sorriso dos participantes”, destaca o clube.