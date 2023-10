Hospital de Santarém participa nas Comemorações do Dia da Saúde Mental

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) participou na abertura das Comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental, que teve lugar, no dia 10 de outubro, no WShopping, em Santarém. Esta iniciativa é organizada pelo Município de Santarém em parceria com o HDS, “A Farpa” e a Associação “R.iNserir”, sedeada no Departamento de Psiquiatria do HDS.

Ao intervir na cerimónia de abertura, Maria Filomena Roque, diretora clínica do HDS, mostrou-se agradada com a nova Lei da Saúde Mental que, segundo referiu, “tenta dar uma maior dignidade às pessoas que sofrem com doença mental”. A responsável defendeu, porém, que para que a lei seja implementada na totalidade é necessário que continue a existir uma intervenção conjunta da comunidade e das instituições de saúde.

A diretora clínica do HDS aproveitou o momento para parabenizar os profissionais da área da saúde mental que, conforme referiu, “com o seu trabalho, dedicação, amor e carinho lidam com os utentes com patologia do foro mental e conseguem proporcionar uma melhor qualidade de vida, quer através das oficinas criativas, quer através das visitas domiciliárias”.

Por sua vez, Paula Pinheiro, presidente da Direção da Associação R.inserir, sedeada no Departamento de Psiquiatria do HDS, lembrou que a “saúde mental é um estado de bem-estar em que cada indivíduo consegue compreender e ter a capacidade de perceber as suas competências e habilidades, lidar com o stress do dia-a-dia, trabalhar e contribuir de forma positiva para a sociedade”.

A abertura contou ainda com as presenças de Rui Rosa, diretor do Wshopping, Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém (CMS), Diogo Gomes, vereador da CMS com o Pelouro da Saúde, Maria Elisabete Filipe, Chefe da Divisão de Ação Social e Saúde da CMS, Carina Nogueira, representante da Direção Associação “A Farpa”, assim como de Susana Veiga, curadora da Exposição “Meraki”, organizada pela OficINA – Arte Bruta Inclusiva (espaço de criação artística do hospital de dia do Departamento de Psiquiatria do HDS).

José Salgado, médico psiquiatra e ex-diretor do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do HDS, abordou o tema “A arte como potencial terapêutico na saúde mental”, realçando que a arte permite a comunicação das emoções mais complexas através das práticas criativas.

Seguiu-se a inauguração da exposição “Meraki”, que pode ser visitada no Piso 1 do W Shopping até ao dia 22 de outubro, e a abertura da sala de experiência sensorial, concebida para o efeito no Piso 0, em frente ao Pingo Doce, onde grupos de duas pessoas podem experimentar até ao dia 13 de outubro as sensações vividas pelas pessoas que sofrem de doenças psiquiátricas.

As Comemorações do Dia da Saúde Mental decorrem até ao dia 13 de outubro, com a realização de diversas iniciativas que decorrem em vários locais da cidade.