Futalmeirim sofre primeira derrota no campeonato

O Futalmeirim sofreu a primeira derrota no campeonato, em casa, frente ao Louriceirense por 2-4, no passado sábado, 21 de outubro, em partida a contar para a 3ª jornada do campeonato distrital de futsal.

Os golos dos almeirinenses foram apontados por Vinícius Fernandes e David Holanda.

“Uma noite que nos correu menos bem, mas ainda há muito caminho a percorrer, cabeça levantada e siga!”, refere o clube nas redes sociais.

O Futalmeirim segue em segundo lugar na competição, com seis pontos conquistados e na próxima jornada defronta a Casa do Benfica da Golegã, fora de porta, no dia 28 de outubro.

O Campeonato Amador de Futsal do Ribatejo já arrancou e a equipa do Futalmeirim estreou-se com um empate a zero frente à equipa Meteoros da Quadra.