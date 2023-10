Passeio de Pasteleiras regressa no dia 1 de novembro a Almeirim

No Dia de Todos os Santos, 1 de novembro, a tradição volta às ruas para o 5º encontro de Pasteleiras, que nos últimos anos tem reunido dezenas de amantes das bicicletas pasteleiras e das tradições de Almeirim.

O encontro é um reviver de tradições na cidade de Almeirim. Os participantes, trajados com cagança e opinião, dão uma volta ‘catita’ pela cidade, acompanhados com música e com algumas paragens técnicas, para reforço e alguns jogos tradicionais. A volta termina junto à Arena d’Almeirim para um almoço à moda do campo, para o qual os ciclistas devem levar talheres, prato, apetite, força na perna e dinheiro trocado.

A concentração da iniciativa é na Taverna do Cavalo Preto, junto à Arena d’Almeirim, pelas 9h00. As inscrições estão abertas até dia 28 de outubro, através do email: pasteleiras@almeirim.org, para um limite máximo de 75 participantes.

Durante décadas a bicicleta, particularmente a pasteleira, foi o meio de transporte mais utilizado pela população almeirinense para se deslocar. Motivo que levou à organização deste já tradicional passeio, apenas interrompido pela pandemia, como forma de recordar e reviver a tradição desta cidade e concelho rural.

Este 2022, a iniciativa recebeu um recorde de participantes.