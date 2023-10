Mais de 150 alunos do concelho distinguidos com o Prémio Dr. António Cláudio (c/fotos)

No ano letivo 2022/2023 mais de 150 alunos foram distinguidos no Prémio Dr. António Cláudio. Neste ano letivo, foram introduzidas duas novas categorias relativas aos cursos profissionais e ao PIEF, de modo a contemplar todos os cursos existentes na Escola Secundária Marquesa da Alorna.

Dos alunos premiados, 61 alunos obtiveram o 1.º prémio, dois o 2.º prémio, dois o 3.º prémio e 90 obtiveram Menções Honrosas.

“Este Prémio, que tem como patrono o Dr. António Cláudio, um exemplo de trabalho, esforço e cidadania, visa reconhecer o trabalho, o empenho, o comportamento e o compromisso com valores e causas dos estudantes que frequentam as escolas do nosso concelho. O número de distinções tem vindo sempre a aumentar, ano após ano, prova de que temos jovens cidadãos empenhados e temos boas escolas. Uma nota para os distinguidos no 12.º ano, que foram 33, que entraram nas primeiras opções, nas mais diversas faculdades, o que vem reforçar a qualidade da escola pública e das escolas do nosso concelho”, destaca Maria Emilia Moreira, a vereadora da Educação em Declarações ao JORNAL O ALMEIRINENSE.

Premiados:

5.º ano

Bernardo Veiga

Catarina Fortunato

Emma de Souza

Francisca Cunha

Francisco Sirage

Inês Russo

Lourenço da Costa

Luana Falcão

Maria Inês

Marta Pereira

Rafael Gomes

Sofia Marques

Vasco de Almeida

Menções Honrosas

Constança Domingos

Isa Dias

João Tainha

Maria Rolim

6.º ano

Alexandre Silva

Artur da Silva

Carlota Simões

Carolina Franco

Diogo Branco

Duarte Paulino

Íris Bento

Lara Felícia

Maria Pereira

Matilde Grácio

Menções Honrosas

Beatriz Ferreira

Camila Mendonça

Dânia Gonçalves

Helena Gorbatyuk

Iara Rocha

Inês Afoito

Joana Serrão

João Atitienei

João Militão

Manuel Moniz

Mariana Simões

Mariana Pereira

Matilde Marcelino

Rafaela Nunes

Ridhaan Dang

Sofia da Piedade

Vicente Cavaleiro

Zara Martins

7.º ano

Afonso Guerra

Alexandra Silva

Diogo Santos

Henrique Mourão

Madalena Pereira

Mafalda Canto

Maria Simões

Martinho Almeida

Pedro Sardinheiro

Raquel Falcão

Ravi Silva

Teresa Caramelo

Tiago Costa

Tomás Henriques

Xavier Bento

Menções Honrosas

Ana Leonor Coelho Duarte

Eva Evaristo

Francisco Anunciação

Inês Ferreirinho

Leonor Caria

Marta Figueiredo

Sofia Sequeira

8.º ano

Diogo Mendes

Inês Silva

Leonor Arsénio

Maria Faustino

Martim Apolinário

Matilde Castelo

Sofia Dias

Xavier Agostinho

Menções Honrosas

Carolina Azóia

Gonçalo Rodrigues

Joana Marques

Joana Fernandes

Margarida Fortunato

Mariana Amaral

Matilde Aranha

Sara Costa

9.º ano

Bernardo da Rosa

Caetana Branco

Guilherme Duarte

Leonor Castro

Leonor Boiça

Maria Moniz

Maria Casqueiro

Matilde Barreiro

Petra Bento

Vicente Pinhal

Menções Honrosas

Beatriz Fernandes

Dinis Moreira

Francisca Figueiredo

Hélia Monteiro

Inês Figueiredo

Leonor Pereira Lucas

Madalena Cavaleiro

Madalena Duarte Cunha

Maria Pena

Mariana Carvalho

Marta Morosan

Matilde Cunha

Rodrigo Augusto

Tomás Victal

10.º ano

1.º Carolina da Conceição

2.º João Esteves

3.º Beatriz de Paiva

Menções honrosas

Bernardo Alexandre

Bento Simas Rafael

Mariana Oliveira Duarte

Patrícia Filipa Alves do Sal

Pedro David Cipriano Pereira

Ranadhya Dang

11.º ano

1.º Carolina Venceslau

2.º Guilherme Valente

3.º Ana d’Água

Menções Honrosas

Carlota Sampaio Tomé

Júlia Diana Bonescu

Madalena Ambrósio

Almeida

Maria Amendoeira Moita

12.º ano

1º Joana Rodrigues

2º Margarida Ferreira

3º Rodrigo Ye

Menções Honrosas

Andreia Cazac

Carolina Valdrez

Catarina da Costa

Constança Piscalho

Daniela Lopes

Diana Castelo

Diogo Borges

Guilherme Torcato

Henrique Esgueira

Inês Batalha

João Rabita

Leonor Azevedo

Margarida Alberto

Margarida Martins

Maria Ribeiro

Maria Baptista

Maria Miguel

Maria Lopes

Maria da Guia

Maria Loureiro

Maria Bento

Maria Pereira

Marta Marques

Pedro Marques

Rafael Leão

Rita Figueiredo

Rita Colaço

Tomás Neves

Verónica Santos

Xavier Teixeira