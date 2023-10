CDU de Almeirim alerta para a falta de manutenção dos parques infantis e espaços verdes de Almeirim

Beatriz Apolinário, Sónia Colaço e Ana Rita Monteiro, da Coligação Democrática Unitária (CDU) estiveram e visitaram o Parque infantil dos Charquinhos, o Parque Infantil da Zona Norte e a Tapada, onde escutaram a população e identificaram “vários problemas”.

Através das redes sociais, o partido destaca que as eleitas na Câmara e Assembleia Municipal de Almeirim e a membro da Concelhia do PCP de Almeirim, alertam para a necessidade de “efetuar manutenção regular dos parques infantis”, devido à sua degradação.

“É necessário tapar buracos no chão, facilitar os acessos a cidadãos com mobilidade reduzida e carrinhos de bebé, e cuidar da limpeza dos espaços na Tapada”, refere na

Num artigo de opinião publicado na versão impressa de O ALMEIRINENSEde 15 de setembro, Sónia Colaço, eleita da CDU na Assembleia Municipal de Almeirim, mostrou-se preocupada com a crescente degradação do parque infantil do parque da Zona Norte.

“É muito preocupante o estado de degradação em que se encontram vários dos equipamentos existentes no parque infantil. A falta de elementos de proteção em alguns equipamentos ou estruturas para as crianças se agarrarem noutros, a inexistência de baloiços, como ainda a ocorrência de grandes pregos enferrujados localizados em zonas onde facilmente as crianças chegam, são fatores que contribuem para que a falta de segurança daquele espaço seja um risco elevado para as crianças que ali brincam e convivem”, declarou.

A eleita pede mais atenção da autarquia para esta situação.

“É fundamental que a autarquia proceda à sua requalificação, no sentido de dotar novamente o Parque Verde da Zona Norte de um parque infantil com as condições de segurança e qualidade, que permita ser usufruído pelas crianças”, conclui.