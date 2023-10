FestFado Ribatejo é este sábado

A Chamusca recebe este sábado, 28 de outubro, o grande festival do Fado – FestFado Ribatejo, que este ano celebra a sua sétima edição.



O Município da Chamusca em colaboração com o Município de Alpiarça celebra assim o ciclo de seis espetáculos, que tiveram início em abril e terminará no dia 25 de novembro em Alpiarça.



AMANHÃ, o espetáculo contará com a presença da fadista Dora Maria (fadista anfitriã do evento) e do fadista Geadas. Terá ainda a participação dos fadistas André Barradas, Luana Velasquez (vencedora do FestFado 2019) e Mafalda Portelada e como convidados “fora da caixa“ o grupo de sevilhanas e flamenco “ Bailando”.



A apresentação estará a cargo de Vitor Martins. Na formação musical , os músicos residentes João Vaz ( guitarra portuguesa) , Alexandre Silva ( guitarra clássica) e Fernando Nani ( baixo ).

Os bilhetes têm um custo de 5€ e estão disponíveis no Balcão Único do Município da Chamusca, em ticketline.sapo.pt e na bilheteira do Cineteatro da Chamusca, no dia do espetáculo (mediante disponibilidade)