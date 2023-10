Biblioteca Marquesa de Cadaval com várias iniciativas no 32º aniversário

A Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval comemora esta quinta-feira, 26 de outubro, 32 anos ao serviço da população almeirinense e vai levar a efeito diversas iniciativas ao longo do dia.

A primeira atividade, que decorreu durante a manhã, é a ‘Historia com Afecto’, que levou à população mais idosa, o conto do ‘Sultão e os Ratos’. Segue-se uma oficina de expressão plástica, para os utentes da Crial, com o tema ‘Outono… folhas com sono’.

Mais tarde, decorre a ‘Noite de Halloween’, para os alunos do 1º ciclo, que terá como orientadora Ana Rita Janeiro.

Desde o dia 23 e até dia 28 de outubro, decorre a Feira do Livro Usado.