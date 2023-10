Depressão Celine volta a colocar Almeirim sob aviso amarelo

A depressão Celine, associada a uma superfície frontal fria, vai afetar o concelho de Almeirim a partir da tarde de hoje, com precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada.

De acordo com um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão Celine irá condicionar o estado do tempo em Portugal continental a partir da tarde.

Para Almeirim, está previsto um agravamento do estado do tempo durante a madrugada, onde é esperada precipitação, por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada.

O aviso amarelo emitido pelo IPMA vigora entre as 3h00 e as 18h00 de domingo, 29 de outubro. O aviso amarelo é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A Proteção Civil alertou para possibilidade de inundações e cheias devido ao previsto agravamento da situação meteorológica no fim de semana.

Na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, o comandante nacional, André Fernandes, revelou que foi elevado, até ao final de domingo, o estado de prontidão dos meios para o nível laranja em 16 sub-regiões da entidade, com especial incidência no Norte, no Centro e em Lisboa e Vale do Tejo.

Segundo André Fernandes, a Agência Portuguesa do Ambiente informou que as bacias hidrográficas com maior potencial de cheias são as dos rios Lima (em particular em Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima), Cávado, Douro (com particular incidência nas sub-bacias do Tâmega e do Tua), Vouga e Mondego.

A prontidão do sistema em nível laranja prevê o aumento em 25% do nível de efetivos em todo o país. O Centro de Coordenação Operacional da ANEPC estará reunido no sábado e no domingo para acompanhar as ocorrências e, se houver necessidade, prolongará o estado de alerta para além de domingo.