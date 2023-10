Lavandaria Roque festeja 21 anos

A Lavandaria Roque, em Fazendas de Almeirim, festeja hoje 21 anos.

Sara Roque, a proprietária assinala que “é gratificante o carinho que uma grande parte dos clientes têm por nós. A confiança que tem no nosso trabalho até o facto de chegarem e deixarem a roupa no balcão e nem esperarem pelo talão porque confiam, ou passarem apenas para cumprimentar” tudo isto é muito importante e tem muito valor,a parte mais difícil é como se costuma dizer (á português) é á ultima hora o que nos prejudica bastante na organização do nosso trabalho, claro que não são todas as pessoas felizmente existem pessoas bastante organizadas e que gostam de tudo com antecedência o que é muito bom,porque com tempo suficiente consegue-se um melhor serviço.”

No dia do aniversário, Sara destaca ainda que “o melhor reconhecimento que podemos ter é quando aparecem clientes novos que foram aconselhados por alguém ou passam apenas para cumprimentar isso é muito bom. São 21 anos de muito trabalho mas sinto que também de muito sucesso e isso eu só posso agradecer a quem me tem acompanhado ao longo de toda a caminhada.”

A entrevista completa pode ler no Jornal O ALMEIRINENSE no dia 1 novembro.