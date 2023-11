Exercício testa capacidade operacional com acidente de viação em Almeirim (c/vídeo)

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim, Salvaterra de Magos, Santarém realizaram exercício operacional conjunto de simulação de um acidente entre um veículo pesado de passageiros e dois veículos ligeiros de passageiros, na tarde de dia 1 de novembro, junto ao pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim.

Este exercício operacional consistiu na preparação e capacitação dos operacionais, destes três corpos de bombeiros, em procedimentos triagem e de desencarceramento das 12 vítimas que se encontravam no interior das viaturas. A operação foi acompanhada por formadores certificados que ao longo do exercício corrigiram as técnicas que os elementos das corporações utilizavam.

Telmo Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, refere em declarações ALMEIRINENSE TV, que o objetivo do exercício é o de praticar uma situação complexa e testar a coordenação entre as três corporações, que estão mais habituadas a trabalhar em conjunto nos incêndio florestais e rurais.

“Temos entrosamento com corpos de Bombeiros, com quem trabalhamos muitas vezes, em cenários de incêndios rurais, mas em teatros de opercações de cenários complexos, como aquele que aqui temos hoje, felizmente não temos grandes ocorrências. Serviu, basicamente, para treinar e foi este o propósito do exercício”, descreve.

O responsável pela organização deste exercício adianta que foram identificadas falhas ao longo de todo o procedimento, que serão trabalhadas e melhoradas para uma possível situação real.

“Há aspectos a melhorar. O objetivo era identificar falhas, que as houve, estão identificadas e em debriefing vamos debatê-las. Existiram técnicas que foram suspensas, o formador entrou e aconteceram alterações ao procedimento que estava a ser realizado, para a fazer corretamente. Houve falhas, nas comunicações por exemplo, e agora queremos melhorar”, conclui.

As vítimas desta iniciativa foram representadas pelo Agrupamento de Escuteiros de Fazendas de Almeirim.

O exercício operacional envolveu 56 bombeiros e 14 viaturas das três corporações.