Professora de Almeirim distinguida nos prémios Ciências do Desporto do Comité Olímpico de Portugal

Cristiana Mercê, docente da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM), foi distinguida com o 1º prémio Psicologia e Pedagogia do Desporto, nos prémios Ciências do Desporto 2022/2023, do Comité Olímpico de Portugal. A cerimónia decorreu no passado dia 26 de outubro, no Museu do Tesouro Real – Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Cristiana Mercê e os colega David Catela e Marco Branco da ESDRM, foram premiados com o trabalho “Learning to cycle: A constrain-led intervention programme using different cycling task’s constrains”. Este trabalho de Cristina Mercê, foi desenvolvido no âmbito da sua tese de doutoramento em Motricidade Humana, especialidade de Comportamento Motor, na qual obteve a aprovação com Distinção e Louvor (nota máxima).

Os Prémios Ciências do Desporto são uma iniciativa do COP, criada em 2014, com o objetivo de valorizar o aprofundamento das problemáticas do desporto enquanto objeto de estudo, bem como a recolha e análise de dados atuais essenciais para as decisões dos mais diversos agentes do sistema desportivo nacional.

Ao longo das seis edições já realizadas foram submetidos a concurso 265 trabalhos de investigação. A presente edição demonstrou um forte crescimento no número de candidaturas (87), aumento que segue em linha com anteriores edições: 61 trabalhos, em 2019, e 71, em 2020/21.

O trabalho vencedor, em cada uma das áreas temáticas, recebe um prémio monetário de cinco mil euros, e cada uma das menções honrosas um diploma.