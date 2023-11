O programa eleitoral da CDU das últimas eleições autárquicas de 2021, contempla várias medidas na área da Educação que achamos fundamentais para melhorar o bem-estar e atender às necessidades sentidas pela população de Almeirim.

Dessas medidas, a que se destaca e que consideramos ser de cariz inovador, com potencial para fazer diferença na vida das famílias do nosso Concelho, é a extensão da resposta da Componente de Apoio à Família (CAF) ao 2º Ciclo, sendo que a nossa proposta se estende até ao 9º Ano. Este prolongamento, aliado a atividades extracurriculares, representa uma solução para atender às necessidades da população escolar após o período letivo e durante as interrupções escolares.

Esta medida surge devido às muitas exigências que a vida laboral exerce sobre as famílias e também, na maioria dos casos, por não terem apoio familiar a quem recorrer para cuidar dos seus filhos. Esta resposta oferece um local seguro onde as crianças podem aprender e participar em atividades enriquecedoras após o período letivo. Para além disso, a extensão da CAF, durante este período e durante as férias escolares, permite aos pais trabalhar com tranquilidade sabendo que os seus filhos estão num ambiente protegido.

Ao deparar-se com novos desafios, a Escola Pública mostra ser, uma vez mais, um importante agente na procura de soluções, estando sempre na linha da frente para responder às necessidades da população através da diversificação das suas respostas e prestando o devido apoio às famílias.

É fundamental a defesa de uma Escola Pública gratuita e de qualidade, desta forma estamos a investir no futuro de Almeirim.

Ana Rita Monteiro – CDU Almeirim