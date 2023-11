Fashion Solidário angaria fundos para o CRIAL em Fazendas de Almeirim

A Movalmeirim promove um desfile solidário a favor do CRIAL – Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim, no dia 17 de novembro, pelas 21h00, no Centro Cultural das Fazendas de Almeirim.

As lojas aderentes ao desfile são a Quatro Estações Modas, Ana Modas, Ayel Atelier, Marília Reguinga e Eurica Ferreira. O desfile ainda conta com a colaboração do Salão Bia, responsável pelos penteados, e com a Susana e Antonieta, responsáveis pela a maquilhagem.

O evento conta ainda com animação a cargo de Fazcorus, Bennynocas e Diogo Carapinha. O valor da entrada é de cinco euros.