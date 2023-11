Meu Super Centro abre em Almeirim

O Meu Super abriu a 29.ª loja da marca no distrito de Santarém, em Almeirim, reforçando assim a aposta da marca num serviço próximo e personalizado. A nova loja Meu Super Almeirim Centro está aberta, de segunda a sábado, das 8h30 às 20h30, e aos domingos das 9h30 às 13h30 e conta com serviços de talho, padaria e charcutaria. Para celebrar esta abertura, até ao dia 16 de novembro, todos os artigos da marca Continente têm 15% de desconto em cartão Continente.

O Meu Super procura responder às necessidades mais exigentes dos clientes com lojas próximas, com atendimento personalizado, horários alargados e produtos de qualidade, com variedade. Este formato de proximidade e de conveniência ganhou uma importância maior junto dos clientes nos últimos anos, mantendo-se como uma opção para as compras frequentes, próximo da residência, local de trabalho ou de escolas.

Em 12 anos, o Meu Super abriu mais de 300 lojas em todo o país, com uma área total de venda 50 mil m2 e criou 1500 postos de trabalho.

O Meu Super foi eleito pelos consumidores portugueses como a marca n.º 1 na categoria ‘Supermercados de Proximidade’ no prémio Escolha do Consumidor 2023, pelo 8º ano consecutivo. O prémio Escolha do Consumidor, que já vai na 11ª edição, premeia as marcas de acordo com a avaliação de milhares de consumidores, tendo os supermercados Meu Super apresentado o maior nível de satisfação ou recomendação atribuído pelos clientes, com base na sua atuação em 2022. O Meu Super conquistou em 2022, pelo 6º ano consecutivo, o Prémio Cinco Estrelas e o Prémio Excellentia.

MS Almeirim Centro (Santarém)

Segunda a Sábado das 8h30 às 20h30; Domingos das 9h30 às 13h30

Rua Dionísio Saraiva, Lote 3 R/C, 2080-104 Almeirim