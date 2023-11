O dia Mundial da Diabetes é comemorado a 14 de novembro, em memória do dia de aniversário de Frederick Banting, que, juntamente com Charles Best, foi o responsável pela descoberta da insulina em 1922.

Como sabemos, a Diabetes Mellitus consiste no aumento dos níveis de glicemia (açúcar no sangue), o que poderá conduzir a complicações médicas graves. É por isso que perceber o que é a Diabetes e como ela causa alterações no organismo é fundamental para evitar as suas complicações.



A glicose (açúcar no sangue) é essencial à vida. O nosso organismo utiliza o açúcar para produzir energia indispensável ao funcionamento normal dos vários órgãos e tecidos.



Para que a glicose possa ser utilizada pelo organismo, tem que passar do sangue para o interior das células. Na maioria das situações esse transporte para dentro das células só é possível com a ajuda de uma importante hormona: a insulina.



A insulina é uma hormona (substância química produzida pelo organismo) que tem como função regular a glicemia. Ela é produzida por agrupamentos de células espalhadas pelo pâncreas, um órgão do nosso organismo.



Em situações normais, logo antes de nascermos – o pâncreas retira o açúcar do sangue, transportando-o para dentro das células. E, consequentemente esses níveis de açúcar no sangue, a glicemia baixa.



Na Diabetes Mellitus, esta situação está alterada. Verfica-se a subida anormal e descontrolada da glicemia. Isto é causado por problemas com a produção de insulina ou com a sua atuação nas células (a chamada “resistência à insulina”).



A Diabetes Mellitus pode ser do tipo1, do tipo 2 e gestacional.



E outros tipos específicos, como é o caso da Diabetes causada por certos medicamentos, traumatismos abdominais graves, formas genéticas raras, entre outras.

Nos diferentes tipos de Diabetes, o seu médico pode recomendar manter consultas regulares para ajudar a monitorizar o seu progresso.



Rosarinho Salavessa