‘SER DE ALMEIRIM….. é ser muita coisa….’, por Augusto Gil

Ser ALMEIRANTE é pedir um ramo de salsa ao vizinho e ficar lá meia hora a conversar. Ser ALMEIRANTE é falar alto na rua e nos restaurantes sem notar. Ser ALMEIRANTE é ter o melhor jogador de futebol do mundo e não gostar muito dele até vir alguém de fora o criticar. Ser ALMEIRANTE é ter na guelra o sangue quente arrefecido por uma ditadura. Ser ALMEIRANTE é ter poesia de revolução e fazê-la sem violência e de cravo na mão. Ser ALMEIRANTE é comer chouriço assado na lareira com mais prazer do que ir ao restaurante gourmet. Ser ALMEIRANTE é revoltarmo-nos quando nos dizem que o limite passa de 0,5 para 0,2, porque ser ALMEIRANTE é beber vinho, cerveja e ….Ogardente….

Ser ALMEIRANTE é ter orgulho em sê-lo mesmo quando se diz o contrário. É ir lá fora e falar de fado, da comida, da praia, de tudo o que nos orgulhamos quando temos saudades. Ser ALMEIRANTE é ter saudades. É ter saudades do sol, das sopas da avo, dos cafés e cigarros na esplanada com os amigos. Ser ALMEIRANTE é ter saudades e não esquecer. É ser nostálgico mas ter amnésia seletiva de 4 em 4 anos e queixar-se que está tudo na mesma.

Ser ALMEIRIM é desenrascar-se. É encontrar caminho sem perguntar. Ser ALMEIRANTE é pedir indicações e ter logo a ajuda de vários estranhos. Ser ALMEIRANTE s é tentar a borla seja do que for. Ser ALMEIRANTE é oferecer só porque se simpatizou com alguém. Ser ALMEIRANTE é ter os melhores lá fora porque é lá fora que se faz o melhor. Ser ALMEIRANTE é ter o mar no horizonte e nunca olhar para terra, é seguir em frente até o mar acabar, é descobrir, sonhar e inventar. Ser ALMEIRANTE é conquistar, é dar porrada na mãe, é dizer não e expulsar os mouros e os espanhóis. Ser ALMEIRANTE é esquecer. Ser ALMEIRANTE é ter o vídeo do 1º MINISTRO com mais de 3 milhões de visualizações e a maioria não ter gostado. Ser é toda a gente ver a casa dos segredos em segredo. Ser ALMEIRANTE é achar que ser advogado ou doutor é melhor do que ser pasteleiro ou agricultor mas gostar mais de bolos e batatas do que tribunais e hospitais.

Ser português é dizer bom dia ao vizinho, é dizer bom dia no café, é dizer olá como está ao carteiro, é dizer bem obrigado no elevador. Ser português é dizer vai-se andando, para a frente, nunca para trás. Ser ALMEIRANTE é ser pessimista quando as coisas estão boas, mas optimista quando estão más. Ser ALMEIRANTE é ser-se humano e por isso ser-se incoerente. É ter poetas nas gentes, é ter Antônios Aleixos semi-analfabetos mas que sabem mais que doutores. É ter bêbedos e drogados no génio de Pessoa. É tudo valer a pena porque a nossa alma não é pequena. Ser ALMIRANTE é ter a alma grande mas não ter dinheiro para a manter. Ser ALMEIRANTE é pedir crédito para o plasma e LCD, para as férias no Brasil e ALGARVE E depois ficar sem comer. Ser ALMIRANTE é acreditar em tudo o que passa na TV. Ser ALMEIRANTE é duvidar de tudo o que se lê….É TER QUE CONFIAR O QUE O PRESIDENTE DA CAMARA ANDA A FAZER SEM DAR EXPLICAÇÕES AO POVO DA TERRA SOBRE AS MIGRAÇOES NÃO RECETIVAS…

Ser ALMEIRANTE é ser de brandos e bons costumes até ver….. Ser ALMEIRANTE é andar à porrada por causa de futebol ou lugares de estacionamento. Ser ALMEIRANTE é acelerar e ficar chateado se é multado. Ser ALMEIRANTE é saber as leis e saber que podem ser ignoradas. Ser ALMEIRANTE é eleger sempre os mesmos filhos da puta. Ser ALMEIRANTE é ser revoltado. Ser ALMEIRANTE é esquecer a semana no sábado e sofrer por antecedência no domingo. Ser ALMEIRANTE é chegar ao trabalho na segunda e falar da bola. Ser ALMEIRANTE é ser descarado. É dizer à gaja boa do trabalho que temos que ir beber um copo a qualquer lado. Ser ALMEIRANTE é seduzir sem medo do resultado. É ter lata de cerveja na mão e na outra contar os trocos para mais uma rodada.

Ser ALMEIRANTE é sentir orgulho na garganta mesmo com a pressão do nó de forca que nos traçaram. Ser ALMEIRANTE é apertar o cinto mas andar de rego à mostra. Ser ALMEIRANTE é dizer mal mas ai de quem diga mal e não seja ALMEIRANTE. Ser ALMEIRANTE é não ser patriótico mas sentir os olhos aguados ao ouvir o hino. É dizer que é o mais bonito de todos. É meter uma bandeira na janela e deixar a porta aberta a quem quiser entrar. Ser ALMEIRANTE é gritar com a seleção mesmo sem nunca se ter ganho nada, só pelo orgulho de se ser de Portugal.

Ser ALMEIRANTE é escrever este texto à pressa porque estão à minha espera em algum lado. Ser ALMEIRANTE é chegar atrasado mas de peito levantado….

Crónica, por Augusto Gil