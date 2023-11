Associação Empresarial promove sessões para fomentar o empreendedorismo

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém esteve no dia 17 de novembro na Escola Profissional de Salvaterra de Magos para incentivar o empreendedorismo entre os jovens. A associação realizou sessões de fomento do empreendedorismo em três turmas, com o objetivo de inspirar, educar e capacitar os alunos a desenvolver uma mentalidade empreendedora e a explorar oportunidades de negócios.

A primeira das sessões decorreu logo pela manhã junto da turma de 12.º ano de Informática, com a presença da Presidente do Núcleo NERSANT da Região do Sorraia, Rute Baptista Pato. A empresária – que representa a empresa Fluxoplano – Arquitetura e Engenharia, Lda – encetou as atividades com a apresentação da NERSANT e do núcleo que representa. Partilhou, de seguida, a sua trajetória pessoal e profissional, elencando alguns fatores determinantes do sucesso neste percurso, entre os quais “a importância da formação contínua ao longo da vida”, “a relevância de estar atento às oportunidades que se apresentam” e “nas empresas, a diversificação de áreas de negócio, evitando a dependência de apenas uma atividade”. Cativados pelo seu discurso, os alunos interagiram com diversas perguntas que deram mote a um pequeno debate e troca de ideias entre a empresária e a plateia de estudantes.

João Santos, técnico de empreendedorismo da NERSANT, assumiu de seguida a sessão, tendo aprofundado a intervenção da associação no apoio ao empreendedorismo e na criação de empresas. Ao explorar o conceito de empreendedorismo, o profissional realizou exercícios práticos de criatividade, incentivando os estudantes a conceberem novas ideias de negócio. A interação dinâmica e prática estimulou a imaginação dos participantes, mostrando que o empreendedorismo é acessível a todos.

A sessão de fomento do empreendedorismo repetiu-se em mais duas turmas de 12.º ano da Escola Profissional, uma do curso de Comunicação e outra do curso de Eletrónica. Em todas as sessões, a NERSANT incentivou e habilitou os alunos a desenvolver uma mentalidade empreendedora e a explorar oportunidades de negócios. Os estudantes ficaram com uma nova perspetiva sobre o empreendedorismo, equipados com conhecimentos práticos e motivação para transformar as suas ideias em realidade.

A NERSANT continua, desta forma, a desempenhar um papel crucial na promoção do desenvolvimento económico sustentável na região de Santarém, cultivando o espírito empreendedor necessário ao crescimento de mais e melhores empresários no futuro.

De referir que as sessões de fomento realizadas na Escola Profissional de Salvaterra de Magos foram realizadas após convite da instituição de ensino, estando ainda prevista a realização de mais duas sessões no dia 29 de novembro, às turmas de Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar.

Para mais informações sobre o apoio ao empreendedorismo da NERSANT, os interessados podem contactar a associação através dos contactos 249 839 503 ou sitiodoempreendedor@nersant.pt.