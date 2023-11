Guitarra D’Alma completou 10 anos e agora segue-se IVV

Chegou ao fim a 10:ª edição do Guitarra D’Alma e terminou em grande com Cine-Teatro cheio e rendido ao Mestre Custódio Castelo que mostrou um espetáculo diferente.

“Até aos dias de hoje passaram várias guitarras e foram vários momentos e esta 10ª edição fecha com um palco cheio de arte (estas obras, esta guitarra que está aqui, são obras da Maria da Glória Fernandes), que vem trazer a sua arte e se junta a nós também. Ligamos a cultura de um povo como eu costumo dizer a guitarra que canta um povo, tem a voz de um povo e o nome de um País”, sublinha Custódio à ALMEIRINENSE TV.

“Para mim, é um motivo de grande orgulho, fico muito feliz por Almeirim, pela Câmara Municipal de Almeirim apostar, sem baixar os braços, ou seja, nós vamos fazer e cá estamos, 10 anos depois, e com muito orgulho e muito prazer também”, descreve com emoção o rosto deste evento.

Pedro Ribeiro, Presidente da autarquia e que há mais de 10 anos desafiou Custódio Castelo a organizar o evento, afirma que “o balanço é muito positivo. Este ano, com algumas novidades, digamos assim. Uma delas foi ontem, sexta-feira, um concerto com a guitarra do Custódio e o Avô Cantigas para os miúdos do primeiro ciclo, dos vários agrupamentos. Foi para os alunos do 1º ano, porque espaço que temos aqui no Cine-teatro é esse.”

E o autarca lançou já o evento para 2024: “Estou certo de que, no próximo ano com o IVV, já conseguimos ter aqui, pelo menos, dois anos, e eventualmente, fazer dois eventos para chegar a todos e eu acho que isto é importante por uma coisa, porque é a forma que temos de ir divulgando a cultura, neste caso, a música, juntou os mais novos e criou o bichinho para que depois eles possam, no futuro, ter essa oportunidade de escolher a música, neste caso, a guitarra portuguesa, mas de um modo geral a música, e hoje, claramente, com um concerto diferente daquilo que o Custódio já nos habituou.”