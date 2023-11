Hospital de Santarém realiza curso dirigido a enfermeiros de saúde escolar

O Centro de Tratamento Pediátrico com perfusão subcutânea de insulina (PSCI) do Hospital Distrital de Santarém (HDS), integrado no Serviço de Pediatria, realizou no passado dia 22 de novembro um curso de sistemas de perfusão subcutânea de insulina, vulgarmente conhecidos como bombas de insulina. A iniciativa foi dirigida a enfermeiros da saúde escolar pertencentes ao Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lezíria.

O curso assumiu como objetivos a atualização de conhecimentos, a partilha de experiências, a padronização de práticas e fomentar a colaboração interdisciplinar, tendo contado com ampla participação e feedback muito positivo.

“Os alunos com diabetes mellitus tipo 1, que têm uma bomba de insulina, devem ter o mesmo acesso à educação que os outros. É fundamental garantir-lhes um ambiente seguro e de suporte que lhes permita gerir com sucesso a diabetes na escola. Para isso, é necessária a educação e sensibilização dos profissionais do sistema escolar para assegurar que esses alunos recebam o apoio necessário para gerir eficazmente a sua condição no ambiente escolar”, salienta a pediatra Filipa Vilarinho, coordenadora do Centro de Tratamento Pediátrico com PSCI do HDS.

De acordo com a médica, “a formação promovida pelas equipas de saúde escolar nas escolas desempenha um papel crucial nesse processo, capacitando-os para lidar com as necessidades específicas destes alunos”. Conforme refere, “isso não só beneficia diretamente os alunos, mas também cria um ambiente educacional mais inclusivo e solidário”.