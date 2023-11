Fazendense regressa às vitórias. União de Almeirim goleado na estreia de Cajú

O Fazendense regressou às vitórias com um goleada por 4-0 frente ao Ouriense. Torres Gomez, Darcio Santos, Torres Gomez e. Daniel Arraiolos foram os marcadores para os charnecos na partida a contar para a 12ª jornada do campeoanto da 1ª divisão distrital.

Após um empate na jornada passada, o Fazendense recupera pontos e está agora a quatro pontos do líder, Ferreira do Zêzere.

A estreia de Cajú aos comandos do União de Almeirim não correu de feição e a equipa sofreu uma pesada derrota, por 1-5, em casa perante o Águias de Alpiarça, a contar para a série B do campeonato da 2ª divisão distrital. Recorde-se que, no início desta semana, Cajú veio substituir Valter Guedes no comando técnico da equipa.

Na série A, o Benfica do Ribatejo somou o primeiro empate na competição na receção ao Benavente. A partida terminou sem golos. Já o Paço dos Negros empatou a uma bola no terreno do Marinhais, com Bernardo Fernandes a marcar para os pacenses.