Associação 20 kms coloca almeirinenses a dançar

Pedro Machado começou a dançar, com 12 anos, break dance nas ruas. Das ruas passou para os campeonatos de break dance que começaram a proliferar em Portugal, tendo dançado em quase todas as discotecas do país.

“Fiz parte de um grupo pioneiro de dançarinos em Portugal de nome ‘Flydancers’ e, com esse grupo, fizemos inúmeras apresentações pelo país e fora, na televisão desde animações e vídeos, enfim, uma panóplia de trabalhos”, conta ao nosso jornal.

O professor, que abriu a secção em Almeirim, passou ainda pela dança desportiva e, aos 13 anos, fez a sua primeira competição nacional representando a Sociedade Filarmónica Cartaxense, nos alunos de Apolo, em Lisboa, onde, na altura, apenas existiam duas escolas de dança no país, os alunos de Apolo Lisboa e Porto: “Ou seja, uma escola out of the box na altura, pois era praticamente impossível haver algo de dança de salão que não fosse alunos de apolo”, descreve.

E fez apresentações em romarias, eventos grandes, televisão, campeonatos regionais, nacionais, europeus e mundiais.

Ouvido pelo nosso jornal, Pedro é um monitor orgulhoso: “Acima de tudo, orgulho-me de ter aberto inúmeras escolas de dança na associação de dança de Santarém, como por exemplo, Cartaxo, Azambuja, Pontével, Santarém e, com isto, ter formado e ter iniciado a dança a inúmeras pessoas que hoje são profissionais de dança em Portugal, contribuindo assim para que a dança crescesse e tivesse mais pessoas a vivenciar o mesmo gosto por este desporto”.

Abrir o projeto de Almeirim “foi uma questão de oportunidade dado ter-me mudado para Almeirim e de ter verificado que não existia oferta nessa modalidade”, sublinha.

A secção realizou, no passado dia 18 de novembro, um espetáculo no Cine-Teatro para dar a conhecer o seu trabalho.