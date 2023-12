Rubrica ARSPA: Restaurante O Cisco

Na rúbrica “convidamos a conhecer os restaurantes parceiros da Associação de Restaurantes da Sopa da Pedra de Almeirim” apresentamos um dos restaurantes que marca pela diferença, o restaurante o Cisco – Cozinha Tradicional.

Um sonho do chefe Alexandre Albergaria Diniz, que contou com a ajuda do concurso televisivo Guerra de Pratos e tendo entrado para o Guia Michelin em 2023 pela primeira vez. Descrito pelo Guia como “um espaço de linhas simples clássica-atual”, com “ementa de cozinha tradicional portuguesa com marcado toque caseiro”. Um conceito de cozinha tradicional portuguesa, onde reina a elegância e a tranquilidade.

Em 2022 recebeu o Prémio de Melhor Restaurante de Cozinha Tradicional 2021 entregue pela Revista Grandes Escolhas. Segundo o proprietário “Respeitamos e enaltecemos a nossa Gastronomia tendo como base um receituário antigo e com raízes bem Portuguesas.“ Aqui se destaca a Típica Sopa da Pedra de Almeirim.

Um espaço de decoração simples e elegante, minimalista e algo sofisticado. Com ambiente reservado para quem deseja usufruir da sua refeição, tanto com amigos, família ou para uma reunião de trabalho. Para além da sua carta, todos os dias disponibiliza opções de prato do dia bastante sugestivas.

Conheça melhor o Restaurante o Cisco em https://swki.me/HpZiTCCT ou acompanhe o seu perfil de Facebook.

O restaurante está aberto de terça a domingo das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 22h00, exceto ao domingo que só abre ao almoço e encerra ao jantar. Segunda-feira é o dia de descanso semanal. Está situado na rua de Coruche, 121 A, em Almeirim e o telefone é o 243 595 063.